موجز أخبار مصر للساعة 6.. إغلاق جزئى لطريق مصر الإسكندرية الزراعى غدا

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، وأهمها: إغلاق جزئى لطريق مصر الإسكندرية الزراعى غدا لإصلاح فواصل كوبرى بركة السبع.

وإليكم موجز لأهم أخبار مصر للساعة السادسة مساءً:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عن إغلاق جزئى لطريق "مصر – الإسكندرية" الزراعى يبدأ من الغد بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية لكوبرى بركة السبع فى الأتجاهين، والتى تنفذها الشركة الوطنية للتشييد سامكو لمدة 20 يومًا، وسط انتشار للخدمات المرورية.

أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة مباراة الإنتاج الحربي المُقرر لها السابعة من مساء غد، السبت، بالجولة التاسعة للدوري العام.

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من قطع غيار السيارات الفارهة قدرت بنحو 2 مليون جنيه بحوزة راكب مصرى قادم من الصين عبر قطر.

قالت صحيفة الجارديان إن المحكمة العليا البريطانية أصدرت حكماً لصالح فتاة توفيت فى الـ14 من عمرها بسبب السرطان يقضى بأحقيتها فى تجميد جسدها على أمل أن يتم "إعادتها للحياة" فى المستقبل، وهذا فى تقرير لها اليوم الجمعة.

سادت حالة من الفرحة الغامرة بين أهالى المفرج عنهم من أبناء محافظة البحيرة، الذين شملهم قرار العفو الرئاسى من أبناء محافظة البحيرة، والذين خرجوا بالفعل قبل قليل، من سجون دمنهور وبرج العرب وطرة، وعددهم 15 شخصا من بين 82 شخصا شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عنهم.

ردت الفنانة سما المصري، على تصريحات ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بأنهم تفاجأوا بحضورها إلى افتتاح المهرجان وأن لم يتم دعوتها من قبل الإدراة.

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه دخل فى مفاوضات لشراء قناة العاصمة الفضائية وتحويلها للقناة الخاصة بالقلعة البيضاء .

تبدأ لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب، الأربعاء المقبل، حيث ينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولحساب حق الشعب.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة ديربى مدريد التى ستجمع أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد فى العاشرة إلا ربع من مساء السبت، ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "لا ليجا".

احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمرور 20 عاماً على إنطلاق قناة الجزيرة القطرية التى تبث من العاصمة الدوحة، وأفردت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى تقريراً موسعاً عن القناة التى بدأت فى بث برامجها فى نهاية عام 1995.

أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلى، بقدرات حسام باولو مهاجم سموحة، مؤكدا أن اللاعب الدولي يمتلك مقومات فنية وبدنية ممتازة.

أعلنت شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات أنها ستتخلى عن 30 ألف وظيفة فى محاولة لتوفير حوالى 4 مليارات دولار سنويا، بدءا من عام 2020 بعد فضيحتها المدوية المتعلقة بانبعاثات الكربون.