إقبال متوسط بانتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

شهدت انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة المنصورة اقبالًا متوسطًا، على عملية التصويت فى الانتخابات، خاصة بعد حسم مقعد رئاسة القضاة للمستشار السعودى الشربينى، وحسم مقعد المستشارين لصالح كلا من: المستشار محمد كامل ليلة، والمستشار شريف زيدان، بالتزكية بعد عدم تقدم أحد للمنافسة أمامهم، وتم غلق باب الترشح دون تقدم غيرهم.

كما حضر المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر الانتخابات، بينم تدور المنافسه على مقعد رئاسة النيابة العامة بين كلا من المستشار أحمد نجيب، والمستشار محمد العدروسى، والمستشار أحمد يوسف، لاختيار اثنين منهم.

ومن المقرر إغلاق اللجان الانتخابية فى الساعة الخامسة لإعلان فوز اثنين على مقعد النيابة، وتشير المؤشرات إلى تقدم المستشار أحمد نجيب.