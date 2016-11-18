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انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن عدة مناطق بأسوان لصيانة الشبكات

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انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن عدة مناطق بأسوان لصيانة الشبكات انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن عدة مناطق بأسوان لصيانة الشبكات

>أسوان - صلاح المسن

أعلنت محافظة أسوان، أنه من المقرر قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة أسوان من الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح غدا السبت، بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتركيب طلمبة غاطسة بمحطة رفع الصرف الصحى رقم  10 بكيما.

وأضافت المحافظة فى بيان اليوم، أنه سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق المجمع الصناعى والصداقة القديمة وعزب كيما بالكامل وجراجوس والسنية والنهضة والفرن وكيما غرب ومستعمرة كيما وعمارات الصفوة وفرق الأمن بالسيل الجديد.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المحددة.

 


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