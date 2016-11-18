استمرار العمل بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية

دمياط - معتز الشربينى

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لميناء دمياط، لـ"اليوم السابع"، إن العمل منتظم داخل ميناء دمياط وانتظام حركتى الشحن والتفريغ رغم سوء الأحوال الجوية، إلا أن الميناء يشهد استقرارا فى سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بما يساعده على مواصلة العمل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه عدة مناطق بأنحاء محافظة دمياط حالة عدم استقرار فى الأجواء مع وجود غيوب وسحب منخفضة مصحوبة بموجة من الصقيع.

كما شهدت جميع سواحل محافظة دمياط تقلبات جوية وارتفاعا فى الأمواج وسرعة رياح، إلا أنها لم تؤثر بدرجة كبيرة على حركة الصيد.

من ناحية أخرى يجرى أهالى عزبة البرج البحث عن صياد يدعى "محمد محمد هلالى" يبلغ من العمر 19 عاماً، والذى فقد أثناء إبحاره صباح اليوم على فلوكة بالقرب من منطقة اللسان برأس البر.