أحمد الشناوى يعود لحراسة مرمى الزمالك بعد 34 يوما

كتب أحمد توفيق

تأكد عودة أحمد الشناوى حارس مرمى نادي الزمالك للتشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراة طنطا فى السابعة مساء اليوم ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بعد غيابه عن تشكيله فريقه طوال الفترة الماضية .

أحمد الشناوى لم يشارك مع الزمالك منذ نهائى أفريقيا

وكانت آخر مشاركة لأحمد الشناوى مع الزمالك فى التشكيلة الأساسية يوم 15 أكتوبر الماضى أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بمدينة بريتوريا، حيث تعرض للإصابة خلال اللقاء وخرج فى الشوط الثانى ليشارك بدلا منه زميله محمود عبد الرحيم جنش .

جنش حرس العرين الأبيض بدل أحمد الشناوى فى 4 مباريات

ومنذ إصابة أحمد الشناوى فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى لم يشارك فى تشكيلة الزمالك الأساسية حيث تولى جنش حراسة العرين الأبيض بداية من إياب النهائى الأفريقى ثم فى مسابقة الدورى الممتاز خلال 3 مباريات متتالية أمام سموحة و إنبى و المصرى البورسعيدى .

أحمد الشناوى لم يعترض على وجوده بديل لجنش

أحمد الشناوى الذى سيتواجد فى تشكيلة الزمالك الأساسية أمام طنطا سيعود للمستطيل الأخضر بعد غياب 34 يوم تواجد خلالها على مقاعد بدلاء فريقه دون إبداء اعتراض أو رفض وهو أيضا ما ينطبق على زميله جنش الذى تقبل قرار الجهاز الفنى بعودة الشناوى وتطبيق سياسة الدور بينهما خلال الفترة القادمة بخوض كل لاعب مباراتين متتاليتين .