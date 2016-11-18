البدرى عن حسام باولو: مهاجم ممتاز لكن لم نطلب ضمه

كتب رمضان حسن

أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلى، بقدرات حسام باولو مهاجم سموحة، مؤكدا أن اللاعب الدولي يمتلك مقومات فنية وبدنية ممتازة.

وقال البدري فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"حسام باولو هدّاف مميّز للغاية لكن لم نطلب ضمه فى يناير القادم ونحترم أيضا ارتباطه بعقد سارى مع النادي السكندري".

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم خلال انتقالات الشتاء لعلاج أزمة الخط الأمامي وحالة العقم التهديفي الذى أصاب المهاجمين بطريقة غريبة.

ويستعد الفريق الأحمر لملاقاة الإنتاج الحربي غدا في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري على ملعب السلام.