أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

البدرى عن حسام باولو: مهاجم ممتاز لكن لم نطلب ضمه

Google+ Print
البدرى عن حسام باولو: مهاجم ممتاز لكن لم نطلب ضمه البدرى عن حسام باولو: مهاجم ممتاز لكن لم نطلب ضمه

>كتب رمضان حسن

أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلى، بقدرات حسام باولو مهاجم سموحة، مؤكدا أن اللاعب الدولي يمتلك مقومات فنية وبدنية ممتازة.

وقال البدري فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"حسام باولو هدّاف مميّز للغاية لكن لم نطلب ضمه فى يناير القادم ونحترم أيضا ارتباطه بعقد سارى مع النادي السكندري".

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم خلال انتقالات الشتاء لعلاج أزمة الخط الأمامي وحالة العقم التهديفي الذى أصاب المهاجمين بطريقة غريبة.

 

ويستعد الفريق الأحمر لملاقاة الإنتاج الحربي غدا في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري على ملعب السلام.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365