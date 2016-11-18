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الفنانة (علا غانم) تكشف رد فعلها بعد ضبطها خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى

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الفنانة (علا غانم) تكشف رد فعلها بعد ضبطها خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى الفنانة (علا غانم) تكشف رد فعلها بعد ضبطها خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى

تعتبر الفنانة الكبيرة (علا غانم) من أشهر الفنانات في في الوقت الحالي، حيث تتمتع هذه الفنانة الكبيرة بشعبية كبيرةة في الشارع المصري وجميع بلدان الوطن العربي، حيث تتمتع هذه النجمة بخفة الدم وقوة الأداء، وقد شاركت هذه الفنانة الكبيرة في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، وقد استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها الفنان (مصطفى شعبان) في الكثير من أعماله الدرامية، ولعل أهمها مسلسلات (العار والزوجة الرابعة ومزاج الخير).

وقد حلت الفنانة (علا غانم) ضيفة على الإعلامية (رغدة شلهوب) في برنامج (فحص شامل) الذي يذاع على قناة (الحياة) الفضائية، وقد تحدث علا غانم في هذه الحلقة عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية، كما كشفت فيها أيضا عن إصابتها بورم قبل ذلك وتم استئصاله من خلال إجرائها لعملية جراحية.

كذلك كشفت الفنانة (علا غانم) من خلال هذه الحلقة رد فعلها عندما ضبطت زوجها الثاني وهو يخونها في غرفة النوم الخاصة بهم في منزلها مع امرأة لا تعرفها، حيث أكدت علا غانم أنها انصرفت بهدوء ولن تتلفظ بكلمة واحدة، ثم طلبت الحصول على الطلاق السريع باعتباره الحل الامثل الذي يحفظ لها كرامتها.

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