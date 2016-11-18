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اتحاد الكرة: جريشة ونور الدين لن يستخدما "سماعات" الحكام الجديدة

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اتحاد الكرة: جريشة ونور الدين لن يستخدما "سماعات" الحكام الجديدة اتحاد الكرة: جريشة ونور الدين لن يستخدما "سماعات" الحكام الجديدة

>كتب حاتم رضا

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة التطوير بإدارة الحكام، أن الحكمين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين لن يستخدما السماعات الجديدة التى وصلت الجبلاية مؤخرا لاستخدامها فى الدورى المصرى، موضحا أن جريشة ونور الدين يمتلكان سماعات خاصة بهما من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

وقال وجيه في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أول ظهور للسماعات سيكون بداية من الجولة 11 للدوري العام والمقرر إقامتها يومي 26 و27 نوفمبر الجارى، حيث ستشهد أبرز تلك المباريات بالجولة الأهلي مع النصر للتعدين بأسوان والزمالك والمقاولون العرب.

يذكر أن السماعات الجديدة كلفت اتحاد الكرة 19 ألف يورو.

 


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