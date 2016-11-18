أوتاكا يقترب من الدورى القطرى "مجاناً"

كتب فتحى الشافعى

تلقى النيجيري جون أوتاكا مهاجم فريق نجوم المستقبل عروضاً من بعض الدوريات العربية أبرزها من أندية قطرية للانتقال لإحداها خلال انتقالات يناير الشتوية.

وكان جون أوتاكا الذى سبق له التألق بقميص الأسماعيلي قد أنضم لنجوم المستقبل _أحد أندية دوري الدرجة الثانية_ الصيف الماضي لمدة موسماً بعدما فشلت محاولات إعادة الأسماعيلي للمهاجم النيجيري.

وقال أحمد عباس وكيل اللاعب أن هناك أندية قطرية ترغب في ضم مهاجم الأسماعيلي السابق ، موضحاً في تصريحات لـ"اليوم السابع" ان عقد اللاعب النيجيري مع نجوم المستقبل يتضمن شرطاً جزائياً يمنح اللاعب الحق في الرحيل لأي ناد مصري في يناير مقابل 25 ألف دولار والرحيل مجاناً لأي نادً خارجي.