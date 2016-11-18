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عمرو جمال يقترب من قيادة هجوم الأهلى أمام الإنتاج

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عمرو جمال يقترب من قيادة هجوم الأهلى أمام الإنتاج عمرو جمال يقترب من قيادة هجوم الأهلى أمام الإنتاج

>كتب رمضان حسن

اقترب عمرو جمال مهاجم الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام الانتاج الحربي غدا علي ملعب السلام في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري،وأكد اللاعب للمقربين منه أنه حصل علي تطمينات وتأكيدات من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بالاستعانة به أساسيا أمام الفريق العسكري بعد أن استعاد جزءا من مستواه الفني والبدني.

عمرو جمال يسجل فى ودية الإسماعيلى

ونجح عمرو جمال في تسجيل هدف للمنتخب العسكري في شباك الإسماعيلي يوم الخميس قبل الماضي،كما أن اللاعب سبق وأن صالح الشباك لأول مرة هذا الموسم بعدما سجل فى مباراة الشرقية للدخان الودية بعد صيام عن التهديف استمر حوالي 184 يوما،وذلك رغم ظهوره بشكل جيد على مستوى التسليم والتسلم وصناعة الأهداف لزملائه، إلا أن الحظ عانده فى أكثر من مناسبة قبل أن تبتسم له فى مباراة الشرقية.

عمرو جمال يرغب فى العود للمنتخب قبل أمم الجابون

ويرغب عمرو جمال فى استعادة مستواه سريعًا والعودة من جديد لتشكيلة الأهلى الأساسية أملاً فى الانضمام من جديد لصفوف منتخب الأول والمشاركة فى كأس الامم الافريقية 2017 بالجابون بجانب المشاركة أيضا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 فى روسيا.


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