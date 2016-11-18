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تشخيص تشوهات الجنين وأورام الثدى يتصدران مؤتمر المصرية لصحة المرأة

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تشخيص تشوهات الجنين وأورام الثدى يتصدران مؤتمر المصرية لصحة المرأة تشخيص تشوهات الجنين وأورام الثدى يتصدران مؤتمر المصرية لصحة المرأة

>كتبت أمل علام

نظمت الجمعية المصرية لصحة المرأة مؤتمرها السابع فى الفترة من 17 الى18 نوفمبر الجارى برئاسة الدكتور أشرف سليم أستاذ ورئيس قسم الأشعة بطب قصر العينى ورئيس الجمعية. 

 

وقالت الدكتورة نوران حسين استشاري أشعة الثدى ومدير الجمعية سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر ناقش الاكتشاف المبكر لأورام الثدى، والرحم وتشوهات الجنين، وشمل المؤتمر ورشة عمل لتشخيص بعض الحالات الصعبة ، وتدريب الأطباء على أخذ العينات عن طريق الموجات فوق الصوتية وتحديد مكان الورم بالسلك الاسترشادي قبل الجراحة، وأيضا شفط أورام الثدى الحميدة بالماموتوم .

أشارت إلى أنه من أحدث التقنيات الحديثة التى تم استعراضها فى المؤتمر هو تشخيص تشوهات الجنين بالرنين المغناطيسى، خصوصا بمنطقة المخ لأن الموجات فوق الصوتية يكون دورها محدود .

 

شارك فى المؤتمر 300 طبيب من مختلف الجامعات المتخصصين فى مجال الأشعة، وأشعة الثدى . 


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