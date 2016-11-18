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"مرور مطروح" يضبط سيارة سرقت قبل 28 عاما من مدينة نجع حمادى

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"مرور مطروح" يضبط سيارة سرقت قبل 28 عاما من مدينة نجع حمادى "مرور مطروح" يضبط سيارة سرقت قبل 28 عاما من مدينة نجع حمادى

>مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث مرور مطروح، أثناء عملهم بوحدة تراخيص بالكيلو 7، من ضبط سيارة ماركة تويوتا مودل 1994، مبلغ بسرقتها قبل 28 عاما من مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بتقدم "صالح م ى م"- مواليد 1966، مزارع مقيم بقرية الجراولة فى مطروح، لنقل ملكية السيارة رقم 14275 نقل شمال سيناء ماركة تويوتا إلى مرور مطروح، وبمراجعة مستنداتها تبين أنها ماركة موديل 1984 شاسيه رقم 7653 ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3112 لسنة 1988 جنح نجع حمادى بمحافظة قنا. 

بسؤال قائد السيارة عن ملكيته لها، أكد أنه قام بشرائها من "منصور ع ا ه" وقدم توكيلا بذلك، وبسؤال "منصور" أيد ما جاء بأقوال الأول، وقدم توكيلا بشرائها من المدعو "فارس س ح س" ونفى علمه بأن السيارة مبلغ بسرقتها.

تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.

 


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