القبض على عاطل وعامل أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل عقار بمنطقة الخليفة

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل وعامل أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل عقار ملك الأول بمنطقة سوق السلاح فى الخليفة، وتبين أنهما وراء الحفر بالعقار، وتم ضبط أدوات الحفر والتقيب بحوزتهما، وتم إحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، معلومات مفادها قيام كلا من "أحمد ف ر" 36 سنة، عاطل، و"مسعود م م" 31 سنة، عامل، بالتنقيب عن الآثار بعقار فى حارة حلوات بسوق السلاح "ملك الأول"، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وقيامهما بالتنقيب داخل العقار.

وعلى الفور تم استهدافهما، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار، وضبط بحوزتهما أدوات تنقيب عبارة عن (2 موتور مياه، و2 مطرقة، وكوريك، وهلتى كهربائى، وأجنة حديدية، وحبل، وخرطوم مياه، و2 مفتاح إنجليزى، و2 مسمار خرسانة، وكماشة، ومسطرين، وفأس)، وعثر بالعقار على حفرة بعرض 2 متر وبعمق 10 أمتار.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار داخل العقار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.