جمعية هيبكا: العثور على سمكتى قرش مذبوحتين بجزيرة الأخوين بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت جمعية المحافظة على بيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" أنه تم العثور على سمكتى قرش مذبوحتين بقاع البحر بمنطقة شعاب جزيرة الأخوين بمرسى علم.

وأضافت الجمعية، فى بيان لها، إن هذه الواقعة تعد انتهاكًا لاتفاقية حماية أسماك القرش الموقعة عليها مصر ومخالفة لقانون البيئة والمحميات، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأكدت الجمعية أن القروش تعد من أهم مصادر الدخل بالنسبة لسياحة الغوص فى البحر الأحمر، فضلاً عن أهميتها البيئية البالغة فى حفظ التوازن البيئى بالبحر الأحمر.