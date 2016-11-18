الإسماعيلى يقترب من ضم مهاجم بوركينى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

اقترب مسئولو نادي الإسماعيلى من إبرام التعاقد مع مهاجم بوركينى لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية يناير المقبل وحل أزمة العقم التهديفى التي يعاني منها الدراويش منذ بداية الموسم.

ويبلغ المهاجم البوركيني 22 عاما ووصل مساء أم س إلى الإسماعيلية ومتواجد حاليا بفندق إقامة اللاعبين داخل النادي تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد معه.

ويتكتم مسئول الإسماعيلى علي اللاعب البوركينى خشية من فشل المفاوضات معه كما حدث مع الزامبي كلوتيس تشاما لاعب زيسكو الزامبي، علي أن يتم عن الصفقة بعد إنهاء التوقيع بشكل رسمى.