بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك وطنطا

يلتقي نادي الزمالك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة مع فريق طنطا بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس ضمن مباريات الأسبوع التاسع ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

و يحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 10 نقاط وله 4 مباريات مؤجلة، بجدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ووفقا لتاريخ لقاءات الفريقين فقد إلتقي الزمالك وطنطا في 26 مباراة أثبتت تفوقا كبير للزمالك علي طنطا حيث كان الفارس الأبيض صاحب النصيب الأكبر في تحقيق الانتصار حيث بلغت إنتصارات الزمالك علي أحفاد السيد البدوي 23 مباراة بينما فازت طنطا في مباراة واحدة وتعادل الفريقان إيجابيا في مباراة واحدة أيضا أكبر نتيجة في تاريخ الفريقين،وكانت أكبر نتيجة في مواجاهات الفريقين من نصيب الزمالك بسباعية مقابل هدف، في كأس مصر موسم 1955.

1. التقي الزمالك وطنطا بمسابقة كأس مصر عام 2004 وفاز الزمالك بنتيجة 3/1 أحرز أهداف الزمالك وليد صلاح عبد اللطيف هدفين وطارق السعيد هدف وأحرز هدف طنطا الوحيد " نهاد حجاج "

2. الدور الأول بدوري 2006/2007 وفاز الزمالك بنتيجة 4/0 و أحرز الأهداف علاء عبد الغني وعمرو ذكي وجمال حمزة ومجدي عطوة

3. الدور الثاني في نفس الدوري و فاز الزمالك بنتيجة 2/0 وكانت الأهداف بتوقيع شيكابالا وجمال حمزة

4. إلتقيا في دور ال16 بكأس مصر لعام 2013 و فاز الزمالك بنتيجة 4/0 وسجل الأهداف أحمد عيد عبد الملك وحازم إمام وأحمد جعفر وأحمد علي من ضربة جزاء

شهدت مواجهات الفريقين غزارة تهديفية حيث بلغت أهداف الزمالك في مرمي طنطا 73 هدف مقابل 13 أهداف لطنطا في مرمي الزمالك بمجموع 86 هدف في كل المواجهات التي جمعت بين الفريقين .

و يعد علي محسن لاعب نادي الزمالك السابق هداف لقاءات الفريقين برصيد 9 أهداف بينما يعتبر ابراهيم توفيق هداف طنطا في جميع اللقاءات التي جمعته بالزمالك برصيد هدفين فقط .