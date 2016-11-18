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أحمد العجوز يعتذر عن تدريب أسوان

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أحمد العجوز يعتذر عن تدريب أسوان أحمد العجوز يعتذر عن تدريب أسوان

>كتب فتحى الشافعى

اعتذر أحمد العجوز المدير الفنى السابق للإسماعيلى وطلائع الجيش عن تدريب فريق أسوان خلال المفاوضات التى قادها معه الدكتور حسن عبد القادر رئيس النادى خلال الساعات الماضية.

 

كان عماد النحاس قد اعتذر عن تدريب أسوان أمس، الخميس، عقب تراجع نتائج الفريق وخسارته الأخيرة من الشرقية (2_3) فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى، فضلاً عن توتر علاقته مع بعض لاعبى الفريق.

 

وبدأ الفريق الصعيدى البحث عن بديل للنحاس لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة التى سيخوض فيها ارتباطات هامة أبرزها المقاصة يوم الاثنين المقبل بالجولة العاشرة للدورى، ويحتل أسوان حالياً المركز الخامس عشر ببطولة الدورى العام برصيد 5 نقاط.


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