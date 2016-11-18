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"ميدو"يقترب من الظهور الأساسي للمرة الثانية مع الأهلى أمام الإنتاج

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"ميدو"يقترب من الظهور الأساسي للمرة الثانية مع الأهلى أمام الإنتاج "ميدو"يقترب من الظهور الأساسي للمرة الثانية مع الأهلى أمام الإنتاج

>كتب رمضان حسن

ارتفعت أسهم ميدو جابر صانع العاب الأهلي في المشاركة بصفة أساسية للمرة الثانية مع فريقه غدا فى مباراة الإنتاج الحربي بالأسبوع التاسع للدوري بعد تألقه في التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وتألق ميدو جابر بشكل مميز في المرواغات التي قام بها خلال التقسيمة والتمريرات الجيدة التي أرسلها لزملائه فى مران الأمس ليقترب من حجز مكان فى التشكيلة الأساسية علي حساب مؤمن زكريا مثلما حدث فى مباراة طنطا الأخيرة.

ويخوض الأحمر مباراة الغد وفي رصيده 20 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف المقاصة،فيما يحتل الانتاج المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

 

 


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