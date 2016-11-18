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حقوق الإنسان بالنواب تنتهى من قائمة الشباب المحبوسين الثانية خلال أسبوع

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حقوق الإنسان بالنواب تنتهى من قائمة الشباب المحبوسين الثانية خلال أسبوع حقوق الإنسان بالنواب تنتهى من قائمة الشباب المحبوسين الثانية خلال أسبوع

>كتب أحمد عرفة

قال محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة بدأت منذ أيام فى إعداد قائمة جديدة من الشباب، وطالبت فيها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بسرعة إرسال الأسماء التى لديها للجنة لبحثها ووضعها فى القائمة.

وأشار الكومى لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستنتهى من إعداد القائمة الثانية بأسماء الشباب المحبوسين خلال أسبوع على الأكثر، لسرعة تسليمها للجنة الخمسة للعفو الرئاسى.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعد اجتماعا الأسبوع بعد المقبل لمناقشة ما وصلت له من أسماء حتى الآن.

 

 


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