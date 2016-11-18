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النائبة إلهام المنشاوى تتقدم ببيان عاجل حول تصريحات منى مينا بشأن السرنجات

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النائبة إلهام المنشاوى تتقدم ببيان عاجل حول تصريحات منى مينا بشأن السرنجات النائبة إلهام المنشاوى تتقدم ببيان عاجل حول تصريحات منى مينا بشأن السرنجات

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تقدمت إلهام المنشاوى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل فى الإسكندرية،  ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزير الصحة، بشأن ما أثير من تصريحات وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا حول استخدام "السرنجة" أكثر من مرة  فى مستشفيات وزارة الصحة.

 

فيما نفت المنشاوى، ما تردد حول زيادة الدواء، بعد اجتماع للجنة الصحة فى مجلس النواب، والتأكيد على عدم زيادة السعر، خاصة بعد ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وهاشتاج #ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الدواء !! .

 

وقالت المنشاوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص 186 مليون جنيه لشراء 146 نوع دواء ليس له بديل ولا بد من استيراده.

 


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