لجنة الأندية الأمل الأخير للأهلي لإعادة الاستبدال

كتب رمضان حسن

ينتظر مسئولو الأهلى، تشكيل لجنة أندية الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل إقناعها بالضغط على مجلس إدارة اتحاد الكرة لإعادة نظام الاستبدال عقب نهاية الدور الأول بالدورى هذا الموسم وتعديل اللائحة.

ويرغب فريق الكرة الأول بالنادى فى تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين فى المراكز التى يعانى فيها من نقص وهو ما أكده المدير الفنى حسام البدرى لإدارة النادى فى أكثر من حديث بينهما.

ويرى مسئولو الأهلى أن من حقهم مناقشة اتحاد الكرة بكل ما يخص المسابقة ومصلحة الأندية بوصف النادى الأحمر أحد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية.

ويُدرك الأهلى جيدا وجود بعض المؤيدين من الأندية لقرار الجبلاية بإلغاء نظام الاستبدال، ومع ذلك سيحاول كسب بعض الأصوات فى صالحه لتعديل القرار.