5 معلومات عن مباراة الزمالك وطنطا اليوم الجمعة 18 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

يلتقى الزمالك اليوم الجمعة مع نظيره طنطا، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز ونستعرض فيما يلى 5 معلومات حول المباراة.

موعد مباراة الزمالك وطنطا

تقام مباراة الزمالك وطنطا فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة والتي يأمل فيها الفريق الأبيض لمواصلة مسيرة الانتصارات التي حققها مؤخراً أمام إنبى والمصرى على الترتيب بعد التعادل مع سموحة.

الزمالك وطنطا فى جدول ترتيب الدورى

يخوض الزمالك المباراة برصيد 10 نقاط فى المركز الـ11 بجدول ترتيب الدورى وله 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل طنطا المركز الـ 18 و الأخير برصيد 4 نقاط .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طنطا

يعد تشكيل الزمالك المتوقع أمام طنطا مكون من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد ناصف ظهير أيسر وشوقى السعيد و أحمد دويدار فى قلب الدفاع وحسنى فتحى ظهير أيمن وأحمد توفيق ومحمود دونجا فى وسط الملعب وشيكابالا وستانلى وأيمن حفني وأحمد جعفر فى الهجوم".

الزمالك يفقد الهداف أمام طنطا

يفقد فريق الزمالك هدافه باسم مرسى فى مواجهة طنطا للإيقاف كما يقيم اللاعب حفل زفافه اليوم الجمعة وسجل باسم مرسي 14 هدف في كل المسابقات في أخر 20 مباراة مع الزمالك.

طنطا يستعين بالأضواء الكاشفة فى آخر مران

وخاض فريق طنطا تدريبه الأخير قبل مواجهة الزمالك على ملعب غزل المحلة لتعويد اللاعبين على اللعب تحت الأضواء الكاشفة، بسبب عدم وجود أضواء باستاد طنطا.