طبيبة جلدية تحذر من التاتو: الأحبار المستخدمة لدق الوشم مسرطنة

كتبت رانيا سعد الدين

يعتبر الوشم أحد أشكال الموضة السائدة لدى الفتيات والسيدات لكن الأطباء دائما ما يحذرون من المواد المستخدمة في دق الوشم .

وفي هذا السياق تقول الدكتورة " مها سامى " أخصائية التجميل :"أصبح للوشم شعبية كبيرة فى مصر، ويمكن تقديمه فى صالونات أو عيادات التجميل على حد السواء ، لكن الحقيقة أنه يتسبب فى مشاكل كبيرة على الرغم من الآثار الجميلة التى يخفلها عند تنفيذه" وهذا بعض من كل فيما يتعلق بهذه المشكلات :

1- 60 % من اللاتى تعرضن لتجربة الوشم تسبب لهم فى طفح جلدى وتورم، ليكون العلاج الفعال استخدام مضادات حيوية

2- ترك آثار سيئة من الوشم لا تزول إلا بواسطة آشعة الليزر التى قد تؤذى البشرة أكثر مما تفيد

3- عند محاولة إزالة الوشم نهائياً لأى سبب تكون الجراحة هى السبيل الوحيد

4- الإصابة بعدوى جلدية مختلفة بسبب استخدام نفس الجهاز لأكثر من مريض بدون تعقيم شامل

5- الأحبار المستخدمة في الأوشام تحتوي على طلاء سيارات وحبر وهذا يعني أننا نقوم بحقن مواد مسرطنة في الجلد.

6- يمكن الاستغناء عن تنفيذ الوشم على الجلد للحفاظ على صحتنا.

7- إذا كنت وقعت في فخ القيام بوشم على الجلد فعليك القيام بتحاليل للاطمئنان على صحتك ومتابعة الأمر مع طبيب جلديه تجنبا لحدوث مضاعفات.