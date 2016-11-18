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الأهلى يتمسك بعودة الاستبدال ويتجه للاعتذار عن دورة البحرين

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الأهلى يتمسك بعودة الاستبدال ويتجه للاعتذار عن دورة البحرين الأهلى يتمسك بعودة الاستبدال ويتجه للاعتذار عن دورة البحرين

>كتب محمد عراقى

يتجه مسئولو الأهلي للاعتذار عن المشاركة في بطولة المحرق البحريني الودية، والتي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 14 يناير العام المقبل.

وأرجع الأهلي صعوبة المشاركة في البطولة لخوض الفريق 9 مباريات بشكل مضغوط للغاية خلال 40 يومًا، وستكون مواجهة الزمالك يوم 29 ديسمبر آخر تلك المواجهات في نهاية الدور الأول بمسابقة الدوري، فضلاً عن تواجد اللاعبين الدوليين في معسكر الوطني.

في الوقت الذي يتمسك الجهاز الفني للأهلي بعودة نظام الاستبدال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بالشكل الامثل، خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين خرجوا تماماً من حسابات البدري ،بينما لفت أكثر من لاعب في الدوري المصري انتباه الإدارة الحمراء.


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مصر 365

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