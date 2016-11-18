بالصور: أحمد حلمي ومنى زكي بوصلة غزل على تويتر

انتقلت أصداء تكريم النجم الشاب أحمد حلمي بجائزة فاتن حمامة للتميز، لأجواء تويتر ولكن خارج دائرة المعجبين، فقد تحولت الجائزة "لعصفورة غرام" أطلقت تغريدة رومنسية جداً من منى لزوجها مع صورة من حفل تكريمه، وكان رد حلمي مفاجأة.

منى بدأت أولاً بإطلاق تغريدة تضم صورة لزوجها وهو يحمل درع جائزة فاتن حمامة للتميز وعلقت عليها قائلة: "الف مبروك يا حبيبي التكريم، دايما يارب اشوفك فرحان وفِي احسن صحة ونجاح ، بحبك فوق الوصف مع الكثير من القلوب الحمراء والقبلات".

رد حلمي جاء متفقاً مع كلمته عندما نال التكريم، مؤكداً أن زوجته السبب بنجاحه كله وقال: "نجاحي سببه وجودك في حياتي .. انتي جوهره وتاج على راسي".

وعلقت النجمة وفاء عامر على كلمات حلمي قائلة: الله أكبر و ما شاء الله محترم.

حلمي لا يتردد في تأكيد فخره بزوجته ..وهي لا تكتم حبها .. والجمهور يدعو لهما بدوام الحب والتوفيق ويؤكد أن زيجات النجوم ليست كلها غيرة ومصالح!!