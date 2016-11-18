مدرب الاتحاد: الأنانية والتسرع سر الخسارة من الطلائع

كتب عمرو جاب الله

أكد مجدى عبد العاطى المدرب العام للاتحاد السكندرى، أن الأنانية والتسرع فى بعض المواقف كانت وراء هزيمة الفريق السكندرى أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز وانتهت لصالح الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وأضاف مدرب الاتحاد السكندرى عبر قناة النهار رياضة مع الإعلامى كريم شحاتة، أن غياب عدد كبير من اللاعبين عن صفوف زعيم الثغر فى هذه المواجهة كانت أحد العوامل التى أثرت على الفريق.

كما رد عبد العاطى على استفسار مقدم البرنامج بأن الجهاز الفنى أخطأ بأنه لم يغلق الجبهة اليسرى عند دفع طلائع الجيش بأحمد صبرى ليشكل الخطورة الكبرى من هذه الجبهة قائلاً: "مبنلعبش قدام ميسى ووصلنا بـ10 فرص جبنا منها هدف واحد وبقالنا تسع ماتشات مبيتحسبش لنا ضربة جزاء وأنا بقول للحكام إدونا حقنا".