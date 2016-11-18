موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم الجمعة 18 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب عمرو جاب الله

تقام في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة مباراة الزمالك مع فريق طنطا بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس ضمن مباريات الأسبوع التاسع ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا

تنقل قناتى on sport وnile sport مباراة اليوم بين الزمالك وطنطا مع وجود استوديوهات تحليلية قبل انطلاق المباراة.

مؤمن سليمان يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبيه منذ ساعات لتحذيرهم من مباراة طنطا وعدم الاستهانة بالمنافس الصاعد حديثا للدوري الممتاز وقال مؤمن سليمان للاعبين أن فريق طنطا منافس عنيد ويكفي مستواه المتميز أمام النادي الأهلي وخسارته بصعوبة بالغة بهدف وحيد وطالب اللاعبين بالتعامل مع المباراة باهتمام شديد لأن الزمالك يسعى لحصد الدوري ولا يجب خسارة نقاط خلال المباريات القادمة.

الزمالك يفقد باسم مرسي في مواجهة طنطا

ويفتقد الزمالك فى مواجهة طنطا باسم مرسى مهاجم الفريق بسبب حصوله على إنذار ثالث فى مباراة المصرى الأخيرة بخلاف احتفاله بعقد قرانه اليوم الجمعة فى أحد فنادق منطقة الزمالك.

تغييرات فى تشكيلة الزمالك

فيما ستشهد تشكيلة الزمالك بعض التعديلات على رأسها قيادة أحمد جعفر الهجوم بدلا من باسم مرسى وكذلك عودة الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا و النيجيرى ستانلى للتشكيلة الأساسية وأيضا صلاح ريكو الذى يدرس الجهاز الفنى مشاركته بدلا من أيمن حفنى لرغبته فى إراحة الأخير قبل المواجهات الحاسمة فى الأسابيع القادمة كما سيكون تواجد شوقى السعيد فى قيادة دفاع الزمالك أبرز التعديلات بالتشكيل حيث سيتواجد بجوار أحمد دويدار .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طنطا

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى و محمد ناصف ظهير أيسر وشوقى السعيد و أحمد دويدار فى قلب الدفاع وحسنى فتحى ظهير أيمن وأحمد توفيق و محمود دونجا فى وسط الملعب و شيكابالا و ستانلى و أيمن حفني وأحمد جعفر فى الهجوم .