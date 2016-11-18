نقابة الأطباء: أولويتنا أزمة نقص الدواء.. وسنؤدب منى مينا لو رأينا ذلك

كتبت آية دعبس

قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة لم تتلق حتى الآن أى مخاطبات رسمية، حول تصريحات الدكتورة منى مينا وكيل النقابة، الخاصة باستخدام السرنجات بمستشفيات وزارة الصحة، لافتا إلى أن قضية النقابة الأولى هو تسليط الضوء على أزمة نقص الدواء، واصفا ما شهدته تلك التصريحات من هجوم بمحاولات للابتعاد عن أزمة الأدوية.

وأضاف شعبان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة منى مينا لم تخطئ فى حق المريض المصرى، أو السياحة العلاجية، أو مشروع فيروس سى، مطالبا وزارة الصحة بعلاج مشكلة نقص الأدوية، قائلا: "إذا كان هناك نقص بالأدوية فوفروها، وإن لم يكن هناك نقص فسنرفع لهم القبعة".

وردا على البيان الصادر من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومنحه للنقابة 48 ساعة لتأديب وكيل نقابة الأطباء، فقال الأمين العام المساعد: "لو رأينا أن الدكتورة منى فى حاجة للتأديب سنفعل، لكننا لا نقبل أن يملى أحد علينا شيئا".