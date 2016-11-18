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ضبط صاحب مصنع بحوزته مستحضرات تجميل مغشوشة بالجيزة

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ضبط صاحب مصنع بحوزته مستحضرات تجميل مغشوشة بالجيزة ضبط صاحب مصنع بحوزته مستحضرات تجميل مغشوشة بالجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية فى الجيزة، من ضبط صاحب مصنع يقوم بتصنيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى أوسيم، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع مستحضرات التجميل والعطور، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المصنع المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب وبحوزته 338 كيلو مستلزمات تصنيع مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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مصر 365

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