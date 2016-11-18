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"طاقة البرلمان": اجتماع لمناقشة خطوات الحكومة لتحويل مصر لمركز تجارة البترول

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"طاقة البرلمان": اجتماع لمناقشة خطوات الحكومة لتحويل مصر لمركز تجارة البترول "طاقة البرلمان": اجتماع لمناقشة خطوات الحكومة لتحويل مصر لمركز تجارة البترول

>كتب أحمد عرفة

قال النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع بعد المقبل لمناقشة الخطوات التى ستتخذها لتحويل إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

 

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستستضيف مسئولى الطاقة والبترول، لمعرفة الخطوات التى ستتخذها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للبترول فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إلى أن اللجنة حريصة على أن يكون هناك تعاون بينها وبين الحكومة لتحقيق أكبر إنتاج من الطاقة والبترول خلال المرحلة المقبلة.


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مصر 365

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