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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18-11-2016

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18-11-2016 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18-11-2016

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قدم اليوم علماء الفلك لمواليد البرج عددا من التوقعات الخاصة بالأصعدة المختلفة  بالضرورة أن توضعها فى الاعتبار ، فالصعيد الصحى تم إهماله بشكل واضح و السهر يضرك ، الصعيد العاطفى سينتعش بعلاقة جديدة ، و هناك عدد من المفاجآت فى انتظارك.

 

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد

 

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى عليك أن تبذل الكثير من المجهود خلال هذه الفترة فنجاحك مرتبط تماما بالحماس ، عليك أن تبرز شخصيتك القيادية التى ستكون محط إشادة من قبل زملائك و مديريك ، لكن عليك أن تسعى للحفاظ على جو هادئ فى العمل.

 

الصعيد العاطفى لبرج الأسد

 

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج اليوم ستشهد علاقتك بالشريك الكثير من التوتر و القلق وخاصة أنه يتعامل بأنانية و عشوائية واضحين، لا تتردد فى أخذ القرارات الحاسمة كون شريكك يضع شعورك فى اعتباره.

 

الصعيد الصحى

 

أنت أهملت الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد بشكل واضح خلال الفترة الماضية فالسهر عادة يضر بصحتك بدأ من شهور بالإجهاد والتوتر المستمر بالإضافة إلى أضرار أخرى منها القضاء على نضارة البشرة أيضا قد تتعرض للسمنة فعليك أن تتوقف تماما عن السهر لساعات طويلة .

 

توقعات علماء الفلك

 

اليوم هناك عدد من المفاجآت غير السارة لمواليد برج الأسد فعليك أن تتخلى عن عصبيتك وانفعالاتك ، هذه الفترة تنتظر منك الكثير من القرارات الحاسمة التى ستجعلك تعمل على تنقية علاقاتك بالآخرين فالتفكير الجيد قبل اتخاذ أى قرار خطوة مهمة .


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مصر 365

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