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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 18-11-2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 18-11-2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 18-11-2016

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قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الجمعة عددا من التوقعات التى بالضرورة أن توضعها فى الاعتبار، ففى مجال العمل ستشهد الأجواء الكثير من القلق والتشتت فتعامل بحذر ، والشق العاطفى مفعم بالرومانسية ، وعن الصعيد الصحى استمر فى استراتيجيتك المميزة فى الاهتمام بصحتك .

 

الصعيد المهنى

 

ستشهد الأجواء فيه الكثير من القلق والتشتت خلال هذه الفترة وخاصة بعد إهمالك الشديد فى أداء مهامك التى كلفت بها ، من جهة أخرى اليوم مناسب جدا لبدء المشاريع المشتركة فعليك أن تأخذ خطوة للأمام من أجل تنفيذ المشروع الذى حلمت به منذ فترة طويلة .

 

الصعيد العاطفى

 

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج سيعيش خلال هذه الفترة حالة من الرومانسية المضاعفة، خاصة أنك أصبحت مستقرا فى هذه العلاقة منذ فترة ، فأنت على وشك الدخول فى علاقة جديدة قد تضيف الكثير لحياتك ، و لأن الشريك يقدم لك الكثير من التضحيات عليك أن تقدره و تدعمه بطرق مختلفة .

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

 

الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة وذلك بعد توقفك تماما عن التدخين و الاهتمام بصحتك خلال الفترة الماضية ، استمر فى اتباع استراتيجيتك المميزة  وخاصة ممارسة الرياضة بانتظام .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

 

عليك أن تستفيد من جاذبيتك و شخصيتك الساحرة فى حل بعض المشكلات التى نشبت مؤخرا بالصعيد العائلى ، فكونك مركز ثقة من قبل الكثير ممن حولك فسوف يقتنعوا تماما بوجهة نظرك فعليك أن تعامل بذكاء أكثر .


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مصر 365

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