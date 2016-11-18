برج الثور حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

مواليد برج الثور يتميزون بالشخصية الصلبة العنيدة التى تحفزهم على الوصول لأهدافهم بطريقة مختلفة عن غيرهم، بالإضافة إلى حبهم للفضول و المعرفة و يمكن الاعتماد على شخصية برج الثور فى المواقف الصعبة.

الصعيد المهنى

أموالك فى مرحلة التوسع، الآن تستطيع التقدم بطلب للحصول على قرض كبير اليوم لشراء منزل جديد أو عمل أو وسيلة، وسوف تحصل على القرض بسهولة تامة.

الصعيد العاطفى

وهناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك العاطفية،و لأن هناك بعد نظر سوف يسبب مشاكل فى زراعة هذه العلاقة، كما أنها قد تسبب مشكلة فى العلاقة التى كنت تواجها بالفعل، من الضرورى اتخاذ خطوة إلى الوراء والتخلى وأعدت التفكير جيداً مرة أخرى.

الصعيد الصحى

كنت تعانى من اضطرابات فى المعدة،ولكنك ستتحسن بحلول نهاية اليوم، حاول تناول مشربات عشبية و تناول العلاج المناسب لك وذلك سيقودك إلى الشفاء العاجل.

توقعات علماء الأبراج

تحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية على الوضع الخاص بك، وخاصة الوضع الاقتصادى، التباهى قد يكون متعة، ولكن ذلك يسبب ضغطا غير ضرورى عليك، حاول الحفاظ على صفاء ذهنك مع محاولة فهم وجهة نظر أفراد الأسرة الآخرين بقدر ما تشعر بقلق تجاه المسائل المالية.