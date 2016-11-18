حظك اليوم برج القوس الجمعة 18/11/2016

نقدم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الوفاء، وكذلك القدرة على التحمل.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

الوضع أصبح أفضل بكثير مما كان عليه فى الأيام الماضية، اليوم مناسب كذلك للقاء الحبيب والتحدث معه واستعادة الذكريات السعيدة بينكما، كما أنه من المتوقع أن يجلب لك الشريك خبرا سعيدا لك اليوم.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

ربما تكون الأوضاع ليست هى الأفضل، ولكن فى كل الأوقات الأمور تسير بشكل أفضل مما كنت تتوقع، عليك فقط عمل ما هو مطلوب منك على أكمل وجه ممكن حتى لا تقع فى فخ الخطأ.

برج القوس على الصعيد الصحى..

حاول أن تحصل على الراحة اللازمة لجسدك حتى تستكمل المهام المطلوبة منك على مدار اليوم، من الضرورى كذلك أن تتبع نظاما غذائيا صحيا حفاظًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون الأمور أفضل على كل المسويات خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا على مستوى الأسرة والأصدقاء.