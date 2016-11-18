أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الجمعة 18/11/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

>

مواليد برج الحمل يملكون قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميولا فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم لهم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج الحمل على الصعيد المهنى..

 

اليوم مناسب لتنفيذ عدد من الأفكار المشتركة مع الزملاء، وتحتاج إلى دعم معنوى من المحيطين بك، و تحسن ملحوظ فى أحوالك المالية يساعدك على تحسين حالتك المعيشية بشكل عام فى الفترة القادمة.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

 

البحث عن صداقات جديدة فى محيط العمل ستعطيك نتائج مميزة، ويمكنك أن تحصل عن صداقات حقيقية ناتجة عن العشرة والمواقف التى تظهر معادن الأشخاص فى محيط العمل.

 

على الصعيد الصحى..

 

ابتعد عن الأشخاص الذين يصدرون لك طاقة سلبية باستمرار، واختر بعناية الأشخاص الذين تتواجد معهم حتى لا تتأثر بما يصدروه لك، وحافظ على حالتك المزاجية حتى لا تؤثر على حالتك الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يستمر فى إبداعاته المهنية والمحافظة على ريادته، والفترة القادمة ستحمل له كثير من العلاقات الجادة فى حياته التى ستغير له شكل حياته.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى