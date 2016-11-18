برج الحمل حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

مواليد برج الحمل يملكون قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميولا فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم لهم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

اليوم مناسب لتنفيذ عدد من الأفكار المشتركة مع الزملاء، وتحتاج إلى دعم معنوى من المحيطين بك، و تحسن ملحوظ فى أحوالك المالية يساعدك على تحسين حالتك المعيشية بشكل عام فى الفترة القادمة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

البحث عن صداقات جديدة فى محيط العمل ستعطيك نتائج مميزة، ويمكنك أن تحصل عن صداقات حقيقية ناتجة عن العشرة والمواقف التى تظهر معادن الأشخاص فى محيط العمل.

على الصعيد الصحى..

ابتعد عن الأشخاص الذين يصدرون لك طاقة سلبية باستمرار، واختر بعناية الأشخاص الذين تتواجد معهم حتى لا تتأثر بما يصدروه لك، وحافظ على حالتك المزاجية حتى لا تؤثر على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يستمر فى إبداعاته المهنية والمحافظة على ريادته، والفترة القادمة ستحمل له كثير من العلاقات الجادة فى حياته التى ستغير له شكل حياته.