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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 18/11/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

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يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر  وراء هذا القناع الذى يضعه الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

 

الرجوع عن بعض القرارات التى اتخذتها فى ساعة غضب، وتحتاج إلى مرونة أكثر فى التعامل مع الزملاء، والعمل على تطوير نفسك سيعود عليك بالنفع فى الفترة القادمة، خاصة أن الفترة القادمة ستحسم أمورا كثيرة.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

 

اترك مشاعرك تخرج صريحة كما هى، فحبيبك فى انتظار أفعال إيجابية منك حتى يقابلها بردود أفعال إيجابية أيضاً، الوقت مناسب لاتخاذ خطوات جادة فى هذه العلاقة، ولا تنس أن مولود العقرب دائماً يصدق فى إحساسه.

 

على الصعيد الصحى ..

 

ابتعد عن المشروبات الغازية هذه الفترة، لتتجنب أعراضها التى بدأت أن تظهر عليك مثل آلام العظام واصفرار الأسنان، وحاول أن تستبدلها بالعصائر الطبيعية و الفاكهة الطازجة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يستطيع حل عدد من المشاكل الكبيرة فى العمل التى ستنعكس عليه وعلى حالته النفسية، وتحسن كبير فى الحياة العاطفية والدخول فى علاقة حب جديدة تسعد قلبك بشدة.


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مصر 365

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