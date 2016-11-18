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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 18 /11/2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 18 /11/2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 18 /11/2016

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برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتسم بالقوة والصبر، والجمود والصلابة بعض الشىء، كما أن لديهم رغبة شديدة فى النجاح والطموح، ونقدم لمواليد برج الجدى و توقعات علماء الفلك فى عدد من الأصعدة أهمها الصحى و المهنى و العاطفى .

 

برج الجدى على الصعيد المهني:

 

تحقق إنجازات هامة فى عملك تؤثر بشكل إيجابى على مستقبلك ، وتمنحك فرصة كبيرة للترقية وزيادة راتبك الخاص، فاستمر على أدائك المتميز خلال الفترة الأخيرة وتراجع عن قضاء أوقات طويلة فى أمور غير مفيدة .

 

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

 

 لا مانع من إشراك شريك حياتك معك فى مشكلات عملك ومشكلاتك الخاصة ، فقد يكون له وجهة نظر تفيدك وتفتح لك أبواب أخرى للحل ومواجهة الأزمات ، فلا تتراجع عن المشورة وطلب النصيحة.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

 

تعانى من آلام العظام بسبب كثرة تناول المشروبات الغازية ، حاول التقليل من تلك العادة واستبدلها بشرب العصائر الطبيعية الطازجة وتناول الفواكه والخضروات الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

 

علاقتك بالآخرين ليست على ما يرام وقد تحتاج مساعداتهم خلال الفترة المقبلة ، فابدأ فى تحسين علاقاتك بمن حولك ولا مانع من طلب النصيحة قبل اتخاذ القرار.


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مصر 365

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