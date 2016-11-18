غدا قطع المياه عن مدينة العاشر بالشرقية 5 ساعات بسبب صيانة محطات الكهرباء

كتبت منال العيسوى

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان عبر صفحته على الفيس بوك أنه سيتم قطع المياه بالمدينة سكنى وصناعى من الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشر صباح غد الجمعة، بسبب صيانة محطات الكهرباء بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول فى قطاع كهرباء المدن الجديدة أنه نتيجة للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء سيتم فصل الكهرباء عنها مما يتسبب فى توقف محطات رفع المياه الأمر الذى سيؤدى لانقطاع المياة مناشدا الأهالى بضرورة عمل الاحتياطات اللازمة لتخزين نسبة المياه التى سيتم استخدامها فى هذه الفترة.