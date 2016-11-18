وزير التنمية المحلية يصل الأقصر ويحضر مؤتمر"الطب التكاملى واضطرابات النوم"

وصل الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، مساء اليوم الخميس، إلى محافظة الاقصر لحضور فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم.

ومن جانبه صرح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر الحالى ورئيس الجمعية، أن المؤتمر يشارك به ثلاث جامعات هى جامعات أسيوط، أسوان ، النيلين بدولة السودان الشقيقة تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية الإدارية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، ورؤساء الجامعات الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور كمال هاشم رئيس جامعة النيلين .

وأوضح رئيس جمعية الطب التكاملي في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يأتى فى إطار النشاط العلمى للجمعية والتى يمثل ملتقاها السنوى فرصة متميزة لمئات الأساتذة والأطباء محلياً وعالمياً من مختلف التخصصات الطبية لمعرفة طريقة التنسيق والتداخل فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة والاطلاع على أحدث الأبحاث وكل ما هو جديد فى المجال الطبى .

وأضافت الدكتورة سوزان سلامة رئيس المؤتمر، أن مؤتمر الجمعية الخامس لهذا العام يتضمن نحو 26 جلسة علمية فى مختلف تخصصات (القلب والصدر، المسالك البولية، العظام، الأورام، الكبد، السكر، أمراض الدم، الكلى، الأمراض الجلدية، حساسية الصدر، الأنف، الأطفال، الروماتيزم وسوء التغذية ،التمريض لتك الحالات).



> كما يتضمن المؤتمر ورشتى عمل حول تخصص طب اضطرابات النوم، وأخرى عن الدرن ومدى انتشاره محلياً وعالمياً وذلك يومى 15، 16 نوفمبر 2016.