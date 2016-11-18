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ضبط بندقية آلية مسروقة من مديرية أمن المنيا وأسلحة بحوزة "مسجل" بالفيوم

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ضبط بندقية آلية مسروقة من مديرية أمن المنيا وأسلحة بحوزة "مسجل" بالفيوم ضبط بندقية آلية مسروقة من مديرية أمن المنيا وأسلحة بحوزة "مسجل" بالفيوم

>الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط مسجل خطر وسائق وبحوزتهما بندقية آلية مبلغ بسرقتها من مديرية أمن المنيا والخزينة الخاصة بها وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم من ضبط كلا من مصطفي ك س 52 سنة فني بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم ومقيم شارع بطل السلام دائرة قسم ثاني الفيوم ومسجل شقي خطر برقم 26 فئة (ب) اتجار في الأسلحة النارية ونادي ع ع 44 سنة سائق ومقيم الصوفي حال استقلالهما السيارة رقم 70267 ملاكي الفيوم قيادة الأول وبحوزتهما بندقية آلية عيار 7.63 في 39 تحمل رقم 0577 fl  بالخزينة الخاصة بها و5 فرد خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار و1530 جنيه و2 هاتف محمول وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا وأقرا بحيازة الأسلحة بقصد الإتجار.

وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 8517 لسنة 2016 إداري مركز شرطة الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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