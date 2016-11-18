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وزير الصحة عن أزمة الدواء: "هناك دولة عميقة وناس بتلعب فى البلد"

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وزير الصحة عن أزمة الدواء: "هناك دولة عميقة وناس بتلعب فى البلد" وزير الصحة عن أزمة الدواء: "هناك دولة عميقة وناس بتلعب فى البلد"

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الدولة العميقة وراء أزمة الدواء، مردفا: "فى ناس جوه البلد دى بتلعب فى البلد".

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل: "أنا مش وزير ضعيف وأقدر أقاوم التلاعب.. أنا وزير قوى"، لافتا إلى أن إحدى شركات توزيع الأنسولين أصدرت قرارا بعدم التوزيع، وعندما هدد باتخاذ إجراء قانونى، تم توفيرها، قائلا: "لن أسكت على المتلاعبين بالأنسولين".

 

وأوضح أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يُدخل "قرص" دواء للأسواق بدون موافقة الدولة، مشيرا إلى أن شركات الدواء الكبرى تكسب مكاسب كبيرة، أما المصانع الصغيرة ستتأثر بتحرير سعر صرف الجنيه.


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