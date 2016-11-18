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مصدر أمنى: لا يوجد اشتراطات أمن وسلامة لوقاية المواطنين من الحرائق بالفجالة

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مصدر أمنى: لا يوجد اشتراطات أمن وسلامة لوقاية المواطنين من الحرائق بالفجالة مصدر أمنى: لا يوجد اشتراطات أمن وسلامة لوقاية المواطنين من الحرائق بالفجالة

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أن هناك العديد من التشوينات والمخزونات المتواجدة بمنطقة الفجالة، التى تتسبب فى تفاقم أزمات الحرائق التى تندلع فى المنطقة وهناك غياب تام للرقابة على المخازن والمصانع والشقق المتواجدة بالمكان، التى تستخدم كتخزين لكميات ضخمة من الأدوات المكتبية وتظهر عادة فى مواسم المدارس.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن منطقة الفجالة ممتلئة عن آخرها بتشوينات الكتب والأوراق والأدوات المكتبية بالإضافة إلى عدم وجود أى اشتراطات أمن وسلامة على المواطنين المتواجدين بتلك الأماكن لحمايتهم من أخطار الحرائق ولا تقل فى خطورتها عن منطقة العتبة التى تكتظ بالمحلات وأدوات سريعة الاشتعال.

 

وأوضح المصدر أن هناك سوء تخزين للآلاف من الأوراق التى تعد من أصعب أنواع الحرائق التى تتواجه رجال الحماية المدنية وفى حالة نشوب حريق يستمر فى عمليات إطفائه لساعات طويلة جدا مثلما حدث بحريق الفجالة متوقعا أنه سيكون هناك حملات تفتيشية على تلك المنشآت خلال الفترة المقبلة لمنع وقوع كارثة أخرى بتلك المنطقة.

 

وأشار المصدر إلى أن هناك شقق سكنية يتم استخدامها فى تشوينات ضخمة للعديد من الأدوات المكتبية، التى تظهر فى مواسم دخول المدارس والجامعات، ويتم تخزينها لسنوات فى تلك الشقق موضحا أن خطورة تلك الأماكن لعدم وجود إجراءات تحمى المواطنين من الحرائق وهناك حارات ضيقة تعوق من عمليات إطفاء رجال الدفاع المدنى متمنيا أن يكون هناك وعى لدى المواطنين من خطورة تلك التخزينات والبعد عنها.


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