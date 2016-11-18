اليوم.. انقطاع المياه 4 ساعات عن مدن "بدر وهليوبوليس والعاشر ومدينتى"

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: مدينة العاشر من رمضان، ومدينة بدر، ومدينة هليوبوليس، ومدينتى، وخليج السويس، وذلك ابتداء من الساعة 7 صباح اليوم، الخميس، وحتى الـ11 ظهر نفس اليوم، نظرا لأعمال صيانة المحولات الكهربائية فى مدينة بلبيس، مما يؤدى إلى قطع الكهرباء عن محطات المياه بالعاشر من رمضان.

وتهيب الهيئة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.