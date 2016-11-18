غادة والى:8.7% تراجع مدمنى المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس فى 3 أعوام

كتبت سماح لبيب

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتعاون فى مجال مكافحة الإدمان ومن أهمها إجراء تحليلات لسائقى أتوبيسات المدارس بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتربية والتعليم، لمنع حوادث الطرق المنتشرة لأتوبيسات المدارس، التى تؤدى إلى وفاة الأطفال الأبرياء.

وأكدت والى فى تصريحات على هامش مؤتمر مكافحة الإدمان، أن تحليل إدمان السائقين بدء منذ 3 أعوام، وبدأ العام الأول بوجود نسبة إدمان وتعاطى المخدرات بين سائقى أتوبيسات المدارس بنسبة 12%، ثم تراجعت فى السنة الثانية إلى 7%، كما تراجعت الآن لتصل إلى 3.3% ليبلغ إجمالى التراجع فى 3 أعوام 8.7%.

وأشارت والى إلى أن التحليلات مستمرة، وتعاونت إدارات المدارس مع الحملة فى منع أى من السائقين ممارسة أعمالهم فى حالة تعاطيهم للمخدرات، وعلاج وتعافى الراغبين فى العمل.