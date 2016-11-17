بدر آل زيدان صاحب الإطلالات الشبابية الأنيقة

تألق مقدم البرامج السعودي بدر آل زيدان منذ بداياته وحتى اليوم بإطلالات لفتت الأنظار إليه، فهو دائماً يختار الأزياء التي تناسب عمره و شخصيته الكلاسيكية، إن كانت لإطلالات رسمية في برامجه أو لإطلالاته اليومية العادية.

يعتمد بدر على الأسلوب البسيط في انتقاء ملابسه، فلا نراه يميل إلى الإطلالات الجريئة بل يعتمد على الكلاسيكية في خياراته، لذلك نراه في أيامه العادية يختار سراويل الجينز أو سراويل القماش مع كنزات قطنية خفيفة وسترة شتوية، وأحياناً يرتدي جيليه مع الكنزة القطنية و سروال الجينز، بالإضافة إلى أنه يظهر في برامج التلفاز ومناسباته الرسمية بإطلالة كلاسيكية تتألف من سروال قماش رسمي مع قميص خفيف و يضيف عليها سترة البدلة الرسمية لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية.

لا ينوع بدر في الألوان بشكل كبير فنراه يركز على ألوان محددة تليق بطريقته في تنسيق ملابسه مثل الرمادي الفاتح والغامق والأسود والبني وأحياناً يختار ربطات عنق ملونة مع ملابسه.

هل تعجبك إطلالات بدر آل زيدان الشبابية؟ شاركنا رأيك.