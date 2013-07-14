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وائل جسار يطرح أغنية "مصر الحرة" احتفالا بثورة "30 يونيو"

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وائل جسار يطرح أغنية "مصر الحرة" احتفالا بثورة "30 يونيو" وائل جسار يطرح أغنية "مصر الحرة" احتفالا بثورة "30 يونيو"

كتب : محمد عبدالجليل منذ 1 دقيقة

طرح المطرب اللبناني وائل جسار، أغنية " الحرة"، احتفالا بثورة 30 يونيو.

واستعان وائل جسار، خلال الكليب الذي تم عرضه على عدد من الفضائيات المصرية والعربية، بمشاهد للحشود الغفيرة التي خرجت لتعبر عن رأيها بكل حرية، كما تخللت الأغنية المقولة الشهيرة للفريق أول عبدالفتاح ، التي طمأن خلالها المصريين قائلا "أي مروءة ممكن نعيش بها نحن كضباط الجيش المصري لما نشعر أن الشعب المصري مروع أو خائف، إحنا نروح نموت أحسن".

أغنية "مصر الحرة" من كلمات نبيل خلف، وألحان وليد سعد، ومن إنتاج شركة أربيكا.

ومن جانبه، أعرب وائل جسار عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض "مصر الحرة"، والتي أهداها للشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن "مصر الحرة" كانت فكرة في البداية، وبمجرد أن استمع للكلمات والألحان لم يتردد في تقديمها للمصريين، احتفالا بثورتهم الثانية، خاصة وأنه مندهش من قدرة الشعب المصري على الحشد والخروج بالملايين بحثاً عن الحرية والعدالة الاجتماعية.

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