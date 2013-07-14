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اتفاقية تعاون بين جامعة جنوب الوادي بقنا وكلية الرازي السودانية

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اتفاقية تعاون بين جامعة جنوب الوادي بقنا وكلية الرازي السودانية اتفاقية تعاون بين جامعة جنوب الوادي بقنا وكلية الرازي السودانية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا اليوم برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين كلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية بالسودان

والجامعة والتي تمثل تعاون مشترك في مختلف المجالات العلمية والبحث العلمي.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور عبيد محمد أحمد إبراهيم في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الزراعة بقنا، وعلى التعيين في وظيفة مدرس للدكتور “جلال السيد جلال والدكتورة درية محمد مغربي بكلية الآداب والدكتور محمد عبد الصبور بكلية الطب البيطري والدكتور أحمد حسن أحمد بكلية التجارة والدكتورعبد الله عبد الحي بكلية الهندسة والدكتور رمضان عبد المعتمد بكلية الفنون الجميلة والدكتور حجاج محمد حجاج بكلية التربية بالغردقة والدكتور صقر عبد الصادق بكلية الزراعة”.

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