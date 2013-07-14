مصدر أمني: ليست لدينا معلومات كاملة حول اختطاف أحد أقارب بطل إرتريا الأولمبي بسيناء

كتب : محمد مقلد وحاتم حمدي منذ 10 دقائق

كشف مصدر أمني بشمال سيناء أن المعلومات الواردة لهم حول اختطاف أحد أقارب "زيرسيناي تاديسي" البطل الأولمبي الإرتري في سيناء خلال الفترة السابقة عن طريق بعض المسلحين في سيناء غير كافية، موضحا "حتى الآن لم تخاطبنا السفارة الإرترية بصفة رسمية للتأكيد على اختطاف المواطن الإرتري واسمه بالكامل وسبب تردده على سيناء وصور شخصية له".

وأكد المصدر أنهم ينتظرون المعلومات الكاملة حول المختطف، حتى يتثنى لهم تكثيف الجهود لإعادته.

الجدير بالذكر أن "زيرسيناي تاديسي" البطل الأولمبي الإرتري نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من عناصر مجهولة تقول إنها قامت بخطف قريب له في سيناء، وتطالبهم بدفع فدية 44 ألف دولار حتى يتم الإفراج عنه، ولم يحدد البطل الأولمبي اسم المختطف أو أي بيانات عنه أو سبب تردده على سيناء.