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بالفيديو| إعتداء بلطجية على سيدة فى 6 أكتوبر وتحطيم شقتها وطردها فى الشارع بالملابس الداخلية

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بالفيديو| إعتداء بلطجية على سيدة فى 6 أكتوبر وتحطيم شقتها وطردها فى الشارع بالملابس الداخلية بالفيديو| إعتداء بلطجية على سيدة فى 6 أكتوبر وتحطيم شقتها وطردها فى الشارع بالملابس الداخلية

واقعة مؤسفة كشف عنها رواد  موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عبارة عن مقطع ويظهر فيه  اعتداء مجموعة من البلطجية والخارجين عن القانون على امرأة تقيم بمفردها في المنزل داخل أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر ويظهر فى الفيديو قيام هؤلاء البلطجية برمي  جميع محتويات منزلها من “البلكون”، فى الدور الأخير من العمارة السكنية .

سبب الاعتداء على السيدة
وذكرت السيدة صاحبة المقطع الذي أثار غضب المواطنين “أميرة أحمد” أن الأحداث وقعت  في الحي الخامس شارع 6 المجاورة الأولى، حينما استنجدت السيدة التي تم الاعتداء عليها  بالجيران أثناء ضربها وتحطيم شقتها وعندما حاول الجيران مساعدتها سد البلطجية المسلحون الطريق أمامهم ليطلب الجيران الشرطة التي حضرت بعد هروب البلطجية، وانتهاء مهمتهم .

اللقطة الصادمة كانت عندما قام هؤلاء البلطجية  بإجبار المرأة على النزل للشارع  بالملابس الداخلية وطلبت من الجيران الاتصال بزوجها ووالدها، وقالت إن سبب الاعتداء عليها هو “أن صاحب الشقة الذي استأجرتها منه  باعها لآخر والذي يريد إخراجهم قبل انتهاء العقد وعندما رفضوا الخروج قام بإرسال هؤلاء البلطجية” .

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