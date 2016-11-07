لوريال باريس تقدّم لك مجموعة إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة الجديدة

بيروت- سيدتي نت

القوّة المملّسة لتقنية الميكرو كيراتين تجتمع مع الخصائص المغذّية بعمق لزيت الحبّة السوداء

في مجموعة جديدة من مستحضرات العناية بالشعر،

لشعر أملس وأكثر صحّة!

دائماً ما تبحث النساء العربيات عن حلّ يمنحهنّ الشعر الصحي والأملس الذي يتمنّينه. قد يصل بهنّ الأمر إلى فعل المستحيل بغية الحصول على الشعر الناعم والحريري والصحي المنشود. فدائماً ما يعود الشعر المجعّد للظهور نظراً إلى عدد من الأسباب! يمكن لمساميّة الشعر أن تتفاقم بسبب المياه الكلسية. وقد تلحق أدوات التصفيف والمواد الكيميائية الضرر بشعرك. كما يمكن للتجعّد أن ينتج بكلّ بساطة عن المناخ الرطب والحار في منطقتنا.

الآن، ابتكرت مختبرات لوريال باريس مجموعة مستحضرات عناية صحية لتمليس الشعر، قد تحقّق حلم كلّ امرأة عربية! فمجموعة إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة تتمتّع بقوّة تكنولوجيا ذات مفعول مضاعف، مع تقنية الميكرو-كيراتين المملّسة وزيت الحبّة السوداء المغذّي بعمق. فهذه المكوّنات تملأ خصلة الشعر وتملّس سطحها بينما تضفي الحيوية على ألياف الشعر، ما يجعلها أقوى، وأكثر صحّة ومقاومة ضدّ الحرّ، الرطوبة وأدوات التصفيف.

الميكرو كيراتين هي تقنية التمليس المثالية التي تنعّم كلّ خصلة. وبالتالي، يصبح الشعر سهل التسريح بدون أيّ تجعّد. أمّا زيت الحبّة السوداء المستخرج من Nigella Sativa أو الحبّة السوداء فهو نجم التركيبة، تمّ استخلاصه من المنطقة، وقد استُعمل طوال آلاف السنين، منذ أيّام المصريين القدامى. استخدمي مجموعة إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة المؤلّفة من الشامبو، والبلسم، وبديل الزيت، والسيروم معاً للحصول على أفضل النتائج. ولا شكّ أنّك ستلاحظين الفرق على فور. فشعرك سيصبح صحّياً وأملساً. تنعّمي إذاً بشعر ناعم، ولامع، ومفعم بالحيوية مع تمليس وحماية يدومان حتّى 72 ساعة، مهما كانت الظروف المناخية!

لا أحد يعرف مدى روعة هذه المجموعة أفضل من علا الفارس، الصحافية وسفيرة ماركة لوريال باريس! فهي تعلّق قائلةً: "لقد اكتشفت طريقة مذهلة للحصول على شعر صحي، جميل، وأملس، يبقى على حاله طيلة ثلاثة أيّام كاملة مع مجموعة إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة من ماركة إلفيف التابعة للوريال باريس. قد يكون الطقس حاراً أو رطباً، وقد أستعمل أدوات التصفيف، لكنّ شعري سيبقى أملساً وناعماً ومحمياً بشكل مثالي."

عندما تغيّرين لإلفيف، تغيّرين شعرك!

الأسعار:

شامبو إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة من لوريال باريس: 18 د.إ

بلسم إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة من لوريال باريس: 21 د.إ

بديل الزيت إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة من لوريال باريس: 19 د.إ

سيروم إلفيف كيراتين سترايت 72 ساعة من لوريال باريس: 37 د.إ